Un motochorro intentó robarle el reloj a un turista y lo detuvieron: tenía 17 antecedentes penales

La policía lo retuvo en el barrio porteño de Monserrat.

En las últimas horas la Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de Monserrat a un motochorro de 26 años que intentó robarle el reloj Rolex a un turista italiano. Ocurrió a plena luz del día, pero terminó rápidamente con la inmediata intervención policial.

Según fuentes oficiales, el delincuente abordó a la víctima en la esquina de Balcarce y Alsina. Como no logró concretar el hurto, se escapó del lugar y activó así un operativo cerrojo en la zona.

Los efectivos lograron localizar al sospechoso minutos después, en la intersección de las avenidas Belgrano y Paseo Colón, donde finalmente fue detenido.

La sorpresa fue mayor cuando, después de identificarlo, notaron que el acusado tenía un extenso prontuario judicial. Acumulaba 11 antecedentes penales en la Ciudad de Buenos Aires por robos, intentos de robo y arrebatos, cometidos entre los años 2017 y 2024.

También registraba seis causas judiciales en el sistema SIFCOP, que incluyen procesamientos con prisión preventiva y condenas firmes por distintos delitos contra la propiedad. Estas habían sido dictadas entre los años 2019 y 2024 por juzgados y tribunales nacionales.