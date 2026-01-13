“Era imposible saber si podía repetirse”: claves del fenómeno ocurrido en Mar Chiquita

Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, este martes en declaraciones a la prensa.

El fenómeno natural poco frecuente registrado en el mar frente a las costas del partido de Mar Chiquita que provocó una situación de emergencia y dejó como saldo una persona fallecida, decenas de personas asistidas y la evacuación preventiva de playas, continúa bajo análisis de las autoridades provinciales, que aguardan informes científicos concluyentes pero que tienen una hipótesis preliminar. “Hay coincidencia en que pudo tratarse de un metotsunami, un desplazamiento repentino de un gran volumen de agua provocado por un diferencial de presión atmosférica”, señaló al respecto Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires.

Aunque se trata de un evento poco frecuente, de comportamiento aleatorio y difícil previsión, que puede ocurrir en lugares inciertos y sin tantos antecedentes claros; el funcionario bonaerense remarcó la importancia de avanzar en el análisis técnico para evaluar posibles sistemas de prevención.

“Estamos esperando que el sistema científico nos diga, a ciencia cierta, qué fue lo que pasó, pero sobre todo qué se puede trabajar como sistema de alerta temprana. La pregunta es si esto se puede prevenir o no”, explicó, al comparar la situación con los protocolos ya existentes ante tormentas eléctricas.

Horas de alarma y preocupación en la costa de Mar Chiquita.

Sobre la evacuación preventiva

Durante este martes, García habló con la prensa y detalló que la decisión de evacuar se tomó “de manera rápida y coordinada”, ante la incertidumbre inicial sobre lo que había ocurrido y la posibilidad de que el fenómeno pudiera repetirse. “Era importante evacuar para tener una escena limpia y controlada, pero sobre todo porque no sabíamos qué podía volver a pasar”, señaló en ese sentido.

El evento tuvo su mayor impacto en el distrito de Mar Chiquita, donde afectó los 55 kilómetros de costa existentes en el partido, aunque también impactó en menor medida zonas del sur de Mar del Plata.

Las playas de Santa Clara del Mar al momento del meteotsunami.

Uno de los puntos centrales del operativo: la asistencia sanitaria

De acuerdo a lo informado por García, el operativo involucró a guardavidas, Defensa Civil provincial y municipal, personal policial y otros organismos que actuaban en el marco del Operativo Sol. “Fue un trabajo articulado, cosas que se practican y se ejercitan durante el año y que ayer se pusieron en acción”, destacó.

Según indicó el funcionario, entre 35 y 40 personas recibieron atención médica por distintas afecciones, en su mayoría leves, y regresaron luego a sus hogares. Además, se logró confirmar que no hubo personas desaparecidas. “No tuvimos registro de ninguna denuncia por desaparición, ni en comisarías ni en Defensa Civil”, precisó.

En cuanto a las consecuencias más graves, García se refirió al joven marplatense que perdió la vida e hizo foco en el otro hombre que sufrió un episodio cardíaco producto del estrés de la situación. “Esa persona fue asistida por los guardavidas, se utilizó un DEA que hay en las playas y eso salvó una vida. Estuvo en observación toda la noche y hoy está fuera de peligro”, subrayó, al tiempo que resaltó el profesionalismo de los primeros respondedores.

La asistencia en la albufera a Yair Amir Manno Núñez.

Asistencia a la familia de la víctima fatal del meteotsunami

Respecto de la víctima fatal, el director de Defensa Civil bonaerense indicó que se trataba de un ciudadano con vínculo en Mar del Plata que se encontraba de visita en la zona, y confirmó que se realizó el acompañamiento correspondiente a la familia.

“Siempre se hace contacto y acompañamiento con los familiares de las víctimas, y en este caso también se hizo”, afirmó.

Finalmente, García insistió en la necesidad de que la población respete siempre las indicaciones oficiales ante eventos de este tipo. “Lo importante es que la ciudadanía haga caso a los guardavidas, a la Defensa Civil, a la policía y a los bomberos. La respuesta de la gente fue clave para que el operativo funcionara correctamente”, concluyó.