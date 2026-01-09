Buscaban una moto robada, pero encontraron un arma y el rodado que usaron los “motochorros”

La investigación por el robo de una moto que un hombre de 62 años hizo el 22 de diciembre pasado avanzó hasta la realización de un allanamiento este viernes en una casa del barrio San Jorge: si bien no hallaron el rodado buscado, secuestraron partes del rodado sustraído, un arma de fuego con munición, celulares, la moto utilizada para cometer el hecho ilícito, y herramientas de mano.

Según la exposición del denunciante, el rodado fue sustraído en horas de la mañana en inmediaciones de San Martín y Dorrego tras romper el traba volante que tenía colocado. Las actuaciones que hizo personal de la comisaría primera permitieron solicitar una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en el barrio San Jorge.

Arma, municiones y celulares secuestrados.

La medida se hizo efectiva el viernes en una vivienda ubicada en inmediaciones de la avenida Colón y calle Englender donde identificaron al joven de 18 años que fue aprehendido. En virtud del hallazgo de un arma en la casa se le imputaron los delitos de hurto de motovehículo y tenencia de arma de fuego de uso condicional.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.