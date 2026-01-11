Se durmió al volante en la curva de Punta Mogotes, chocó un poste y terminó en el carril contrario

El vehículo se llevó todo por delante y por fortuna no cayó arriba de otro auto.

De milagro no terminó en tragedia: un conductor que circulaba por la avenida De los Trabajadores hacia el sur despistó, chocó contra un poste de luz y siguió de largo hasta cruzarse de carril y quedar de frente a los vehículos que venían en sentido contrario.

El hecho se registró durante la tarde de este domingo. Según testigos, el joven se habría quedado dormido, lo que provocó que su rodado se desviara hacia la izquierda, impactara y rompiera el guardarraíl, además de un poste, para finalmente frenar en la zona costera.

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida De los Trabajadores y Thames, a la altura de Waikiki. De acuerdo con el testimonio de un conductor que se dirigía hacia el norte, se escuchó "un golpe tremendo".

"Atrás mío venía una caravana bastante grande y si hubiese llegado un minuto antes, terminaba arriba de otro auto. Yo estaba a la vuelta y, cuando llegamos, el vehículo estaba en la vía contraria con el chico tratando de salir. Dijo que se durmió", aseguró en diálogo con 0223.

Por fortuna, el hecho no ocasionó otros siniestros ni se registraron heridos, a diferencia del grave accidente ocurrido esta madrugada en la avenida Colón y Armenia (ex 182). Sin embargo, el vehículo involucrado quedó destrozado.