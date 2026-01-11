Con "Algo Lindo del horror", Cumbi Bustinza apuesta al teatro documental

"Quería exorcizar a lo Shakira lo que me estaba pasando", cuenta entre risas Mariana Cumbi Bustinza a 0223 antes del estreno de "Algo lindo del horror" la nueva propuesta teatral que la tiene como protagonista de su primer obra de teatro documental.

Es que la obra "nació como una venganza" y fue ensayada con esa idea hasta que tras los ensayos, vio que la obra "iba por otro lado". "Algo lindo del horror" es una obra de teatro documental y musical sobre la vida de Mariana Cumbi Bustinza, que está atravesada por la poesía, historias de barrio, amores, sus amigos, su hijo y el teatro, entre otras cosas.

"Mar del Plata me dio mucho como artista. Le debo mucho a Mar del Plata y necesitaba que el público marplatense vea la obra que por más que es documental, los va a interpelar en algún lado", asegura.

En “Algo lindo del horror”, “Cumbi” Bustinza junto a Jorge Thefs, relata episodios significativos de su vida, desde su infancia hasta la actualidad donde el teatro aparece como un lugar de salvación.

Cumbi Bustinza es dramaturga, directora, actriz, productora y docente teatral independiente. Con más de 20 años de trayectoria en el lenguaje teatral y con más de 15 en el arte de la improvisación. Participó en mas de 70 obras en sus diferentes facetas.

Jorge Thefs es intérprete, performer, bailarín, director y diseñador de iluminación. Director de actores y puestista egresado de la EMAD.

Además de Bustinza, la obra cuenta con actuaciones de Magui Downes, Facundo Salas, Jorge Thefs y se presenta los días 10, 24, 29 y 31 de enero, en El Séptimo Fuego.