El conductor borracho que chocó en la avenida Colón se negó a declarar y pidieron que siga detenido

El conductor del Ford Fiesta Max que chocó a un rodado en la avenida Colón y Armenia y provocó graves heridas al acompañante del otro rodado se negó a declarar hace instantes en Tribunales.

Fuentes judiciales informaron a 0223 que el sujeto de 30 años estuvo acompañado por dos abogados penalistas particulares y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia.

Al término de la presentación en el octavo piso de Tribunales, el fiscal le pidió al Juzgado de Garantías N°2 la conversión de la aprehensión en detención y que el imputado siga alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como se vio en las imágenes a las que tuvo acceso este medio, tras el impacto, el acompañante del rodado que cruzaba la avenida salió despedido y sufrió un traumatismo encefalocraneal.

El imputado por lesiones agravadas por la conducción de un vehículo con motor registraba una alcoholemia positiva de 0,25 gramos por litro (g/L) en sangre.