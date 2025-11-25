Un concejal fue detenido manejando borracho un descapotable en una tradicional avenida

Un concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael fue interceptado por la policía en la madrugada del lunes mientras circulaba en un BMW descapotable blanco, sin patente y con una copa de vino en la mano, superando ampliamente el límite legal de alcohol en sangre.

El episodio ocurrió a la 1.10 de la mañana en la tradicional avenida Arístides Villanueva, en pleno microcentro mendocino, cuando agentes de seguridad realizaban un control de rutina. Allí frenaron a Martín Antolín, que circulaba en un BMW descapotable. Lo pararon y el dosaje le dio 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, lo retuvieron en Arístides y Tiburcio Benegas y le secuestraron el vehículo.

El edil no opuso resistencia ni intentó utilizar su cargo para evitar las sanciones, aunque llamó la atención el hecho de que el vehículo carecía de la chapa identificatoria y que portaba una copa de vino al momento de ser detenido.

La Ley de Tránsito de Mendoza establece un límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el resultado del test duplicó el máximo permitido. Por esta infracción, las autoridades le retuvieron el automóvil, le secuestraron la licencia de conducir y lo trasladaron a la Comisaría Sexta, donde el caso quedó asentado antes de pasar al Juzgado Contravencional. El monto de la multa que deberá afrontar podría alcanzar los 5 millones de pesos.

El concejal, que asumió en 2023 y aún tiene dos años de mandato, llegó al cargo por la agrupación inicial del Partido Libertario, aunque ha manifestado su apoyo a las ideas del presidente Javier Milei. No obstante, no integra formalmente La Libertad Avanza.