Manejó cinco cuadras a contramano y provocó un impactante choque y vuelco: “Venía borracho y nos llevó puestos”
Seis personas fueron asistidas por el SAME, entre ellas una nena de 11 años. Dos fueron hospitalizados.
Un impactante choque se produjo durante la mañana de este domingo en el barrio de Flores: una Chevrolet Tracker transitó cinco cuadras a contramano y terminó volcada, tras impactar contra un Citroën Elysée. Seis personas fueron asistidas por el SAME, entre ellas una menor de 11 años, y dos fueron trasladados a los hospitales Piñero y Álvarez.
Fuentes del caso confirmaron ue el conductor de la Chevtolet Tracker, un hombre mayor, manejó cinco cuadras a contramano por Juan Bautista Alberdi, y en el cruce con la calle Lafuente colisionó contra el Citröen que era conducido por una mujer de 31 años.
La Tracker quedó volcada debido el impacto, y el frente del Citröen totalmente destruido. El siniestro de produjo pasadas las 8 de la mañana.
"Veníamos por Lafuente y este tipo venía muy fuerte y a contramano por Alberdi. Rápido venía, borracho. Y ni lo vimos, nos llevó puesto. Cuando se bajó del auto ni se podía mantener parado. Lo tuvieron que sentar en el cordón y no podía ni hablar", contó un hombre que resultó ser padre de la conductora del Citröen.
En charla con TN, el hombre denunció que el conductor que venía a contramano "no tenía papeles, ni documentos. Nada. Nos dijeron que en el hospital le iban a hacer el control de alcoholemia porque nos hizo un desastre".
Y se lamentó: "Veníamos tranquilos desde Longchamps a comprar ropa al barrio de Flores porque tenemos un negocio de ropa en Guernica y nos pasó esto".
Tres de los ocupantes de los vehículos pudieron salir por sus propios medios y fueron atendidos por personal del SAME en el barrio de Flores. Sin embargo, el conductor del Chevrolet es el que resultó más dañado y fue derivado al Piñero.
En tanto, la conductora del Citröen presentó una crisis de pánico que no pudo superar en el el lugar y fue derivada al Álvarez. Está fuera de peligro. Ahora se aguarda por el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo sucedió el brutal choque y vuelco.
