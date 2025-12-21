Manejó cinco cuadras a contramano y provocó un impactante choque y vuelco: “Venía borracho y nos llevó puestos”

El conductor alcoholizado fue quien sufrió más daños y fue trasladado a un hospital.

Un impactante choque se produjo durante la mañana de este domingo en el barrio de Flores: una Chevrolet Tracker transitó cinco cuadras a contramano y terminó volcada, tras impactar contra un Citroën Elysée. Seis personas fueron asistidas por el SAME, entre ellas una menor de 11 años, y dos fueron trasladados a los hospitales Piñero y Álvarez.

Fuentes del caso confirmaron ue el conductor de la Chevtolet Tracker, un hombre mayor, manejó cinco cuadras a contramano por Juan Bautista Alberdi, y en el cruce con la calle Lafuente colisionó contra el Citröen que era conducido por una mujer de 31 años.

La Tracker quedó volcada debido el impacto, y el frente del Citröen totalmente destruido. El siniestro de produjo pasadas las 8 de la mañana.

"Veníamos por Lafuente y este tipo venía muy fuerte y a contramano por Alberdi. Rápido venía, borracho. Y ni lo vimos, nos llevó puesto. Cuando se bajó del auto ni se podía mantener parado. Lo tuvieron que sentar en el cordón y no podía ni hablar", contó un hombre que resultó ser padre de la conductora del Citröen.

En charla con TN, el hombre denunció que el conductor que venía a contramano "no tenía papeles, ni documentos. Nada. Nos dijeron que en el hospital le iban a hacer el control de alcoholemia porque nos hizo un desastre".

Y se lamentó: "Veníamos tranquilos desde Longchamps a comprar ropa al barrio de Flores porque tenemos un negocio de ropa en Guernica y nos pasó esto".

Tres de los ocupantes de los vehículos pudieron salir por sus propios medios y fueron atendidos por personal del SAME en el barrio de Flores. Sin embargo, el conductor del Chevrolet es el que resultó más dañado y fue derivado al Piñero.

En tanto, la conductora del Citröen presentó una crisis de pánico que no pudo superar en el el lugar y fue derivada al Álvarez. Está fuera de peligro. Ahora se aguarda por el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo sucedió el brutal choque y vuelco.