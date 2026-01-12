“Está muy grave”: nuevo parte de salud del joven que salió despedido del auto que chocó en la avenida Colón

El joven está en grave estado en el Higa.

El joven de 19 años que sufrió severas lesiones tras protagonizar un violento choque y vuelco este domingo, sigue peleando por su vida en una sala hospitalaria de Mar del Plata.

El hecho conmocionó ayer a los marplatenses tras conocerse un video, donde muestra la brutalidad del siniestro, cuando por dos autos chocaron en la esquina de la avenida Colón y Armenia (ex 182).

De acuerdo a las imágenes a las que tuvo acceso 0223, el conductor de un Ford Fiesta Max negro, de 30 años, transitaba por Armenia y colisionó con un Peugeot 307 azul, que circulaba por Colón.

Debido al impacto, el acompañante del rodado que cruzaba la avenida salió despedido y sufrió un traumatismo encefalocraneal. El joven se encuentra en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Este lunes, desde el nosocomio de alta complejidad de la región indicaron a este medio que el paciente sufrió además un “traumatismo de tórax con requerimiento de drenaje pleural derecho” y ahora “está con respirador con sedoanalgesia y con inotropicos a dosis altas. Está muy grave”, señalaron.

Sobre el violento accidente, el conductor del Ford Fiesta Max qué cruzó la avenida, estaba borracho -0,25 gramos por litro (g/L) en sangre- y fue imputado por "Lesiones agravadas por la conducción de un vehículo con motor" y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.