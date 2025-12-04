Conductor borracho chocó cuatro autos estacionados: tenía 2,45 de alcohol en sangre y pidieron que lo inhabiliten

El sujeto terminó impactando de lleno contra el frente de un edificio.

Un insólito siniestro vial ocurrió este miércoles por la noche en el barrio porteño de Villa del Parque, muy cerca del límite con Villa Devoto, donde un auto chocó contra cuatro vehículos estacionados y terminó impactando contra el frente de un edificio, en la esquina de Pedro Lozano y San Nicolás.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron pasadas las 23, cuando el conductor (57) de un Ford Territory intentaba estacionar pero sus osadas maniobras lo llevaron a impactar de culata contra un par de autos que estaban estacionados en la calle.

Tal como se puede ver en el video registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra, el conductor intentó luego retomar su camino haciendo un giro en "U", pero impactó contra otro vehículo, esta vez de frente. En la secuencia, un cuarto auto resultó afectado.

Con una nueva maniobra, finalmente, terminó impactando el auto contra el frente del edificio de la esquina. Se reportó una llamada al 911 minutos antes de las 23:30 y personal policial se acercó a la zona para constatar la denuncia y atender heridos.

Todos los autos estacionados se encontraban desocupados, por lo que no se reportaron heridos, a excepción del conductor del vehículo, que fue atendido por el SAME, aunque no requirió traslado.

Por disposición de la Unidad Fiscal Oeste, se realizó un test de alcoholemia al conductor del Territory, que resultó positivo con 2,45g/l de alcohol en sangre.

Además, una vez que se viralizó el video del conductor borracho en Villa del Parque, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actuó de inmediato, identificó al responsable y solicitó la inhabilitación urgente de su licencia de conducir.

Por su lado, el conductor deberá ser notificado de la sanción y realizar nuevos exámenes psicofísicos obligatorios para poder volver a obtener su registro.