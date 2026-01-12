La fiscal de los tres homicidios: "Nunca antes vi algo así en mi carrera, no se cómo no hay más gente muerta"

La fiscal Florencia Salas está a cargo de la investigación de los tres homicidios ocurridos durante las últimas horas. Foto: 0223.

La fiscal Florencia Salas interviene en los tres homicidios sucedidos en los últimos días, que dejaron a la ciudad conmocionada debido a la violencia que se vive. En 72 horas debió asistir a escenarios únicos y estremecedores que dan cuenta de una cruda realidad que atraviesa Mar del Plata.

A pesar de sus años de trabajo, reconoció que "la conflictividad barrial está escalando a nivele que sorprenden": "La cantidad de balas que vimos en estos días nos sorprenden a quienes integramos el Ministerio Público Fiscal. La verdad es que no puedo creer que tengamos tan pocos disparos para la cantidad de balas que vimos".

La fiscal Florencia Salas está a cargo de la investigación de los tres homicidios ocurridos durante las últimas horas. Foto: 0223.

Para Salas los hechos no se producen cuando suceden las balaceras sino "desde mucho antes". "Es una locura, así estamos viviendo. He llegado a contar en mis 72 horas de turno que se dispararon 340 balas, no se cómo no hay más gente muerta", añadió.

Sin poder salir de su estupor, la fiscal reconoció que es un momento inédito: "Nunca antes me pasó algo así en mi carrera", dijo y agregó: "Estamos hablando de la juventud y en muchos de los hechos están vinculados menores de edad".

Nadie quiere hablar

La dificultad que atraviesan desde la Justicia es la falta de testimonios y el silencio que muchos de los vecinos deciden mantener ante cada hecho. "En todos los hechos la gente habla conmigo pero no quiere denunciar porque están amenazados. Acá pagan justos por pecadores", sostuvo.

Salas se mostró sorprendida y dijo que "en 72 horas se dispararon 340 balas".

Además, indicó que "casi todos los hechos están vinculados con el narcomenudeo" pero la única manera de avanzar sobre estas bandas es poder dar a conocer cómo actúan. "Hay que allanar, hay que sacar las armas de la calle, pero la gente no denuncia y los comprendemos".