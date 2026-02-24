Un policía mató a un motochorro de 14 años que intentó robarle

Un efectivo de la Policía Federal fue interceptado por motochorros en el cruce de las calles Coronel Álvarez y Yapeyú de Monte Chingolo. El hombre se defendió a los tiros y resultó ileso, pero en medio del enfrentamiento mató a uno de los delincuentes y dejó herido a otro. El motochorro abatido tenía 14 años.

El policía estaba fuera de servicio y regresaba a su casa en el momento del ataque. Según fuentes policiales, circulaba en su moto Honda Titán negra cuando fue interceptado por al menos dos delincuentes armados que se movilizaban en otra moto. Uno de los delincuentes descendió y le apuntó directamente con un arma para robarle el rodado. Inmediatamente el policía sacó su arma reglamentaria y se desencadenó un tiroteo en plena calle.

Como consecuencia, el adolescente de 14 años murió en el acto. A pocas cuadras de la escena fue hallado el otro presunto delincuente herido de bala. Después de recibir asistencia médica quedó bajo investigación ante la sospecha de haber participado en el intento de robo.

El efectivo policial resultó ileso tras el enfrentamiento y fue trasladado a la Comisaría 6ª de Lanús para cumplir con los trámites legales correspondientes. La investigación quedó a cargo de la UFI N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús. La fiscalía ordenó el secuestro del arma del sargento para las pericias de rigor y caratuló la causa como tentativa de robo con arma y homicidio.