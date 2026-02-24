Se entregó el exjugador de fútbol señalado como principal sospechoso por el crimen de un joven en Santa Cruz.

Luis Pintos, el exjugador de fútbol de 23 años que es señalado como el principal sospechoso por el homicidio de Ulises Olima en Caleta Olivia, se entregó este martes a las 9:30 en la delegación del Ministerio de Seguridad ubicada en el barrio 26 de Junio de la localidad santacruceña.

Estuvo acompañado por su abogado defensor y quedó detenido, esperando su traslado a otra localidad por motivos de seguridad. La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal N° 2. El hecho por el cual está señalado ocurrió hace poco más de 24 horas en el barrio 2 de Abril, donde Olima, de 21 años, fue asesinado a balazos.

La Justicia no descarta ninguna hipótesis todavía. Se estima que pudo haberse tratado de un ataque directo o de un posible ajuste de cuentas. La causa avanza con toma de testimonios, pericias balísticas y un análisis exhaustivo de la actividad digital del detenido.

Antes de entregarse, Pintos publicó un mensaje en su cuenta de Facebook que llamó poderosamente la atención. “Esa es la foto de verdad, no compren con giladas que venden y me quieren ensuciar, yo no le hago mal a nadie y no molesto a nadie, así que no me jodan, que la gente de verdad sabe cómo soy”, escribió.

Del fútbol a la justicia

Pintos es reconocido en el ambiente deportivo porque formó parte del plantel de Olimpia Juniors, dato que hizo que su nombre circulara rápidamente en las redes sociales y los medios de comunicación tras conocerse la acusación.

Su entrega se produjo bajo custodia policial y con la presencia del ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos. Según se informó oficialmente, el Servicio Penitenciario será el encargado de trasladarlo fuera de Caleta Olivia, con el objetivo de preservar su integridad y garantizar el normal desarrollo de la causa.