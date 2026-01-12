El clásico pasó factura y Real Madrid echó al técnico: quién lo reemplaza

El entrenador Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras perder 3-2 la final de la Supercopa de España este domingo ante el Barcelona en Arabia Saudita. El club lo anunció este lunes y comunicó que fue “de mutuo acuerdo”. Minutos más tardes, confirmaron que el técnico del equipo B, Real Madrid Castilla, Álvaro Arbeloa, estará hasta el final de la temporada.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa” expresó la institución de la capital española. Además, el Real Madrid le “agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Ante esta salida, el que tomará las riendas del primer equipo será Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid Castilla. Sorpresivamente, el ex defensor de la selección de España no tendrá una gestión interina y dirigirá al primer equipo de manera definitiva.

“Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025” comunicó el club español.

El ciclo de Alonso en Real Madrid inició el 1 de junio del año pasado y duró tan solo siete meses y cinco dias, donde dirigió 34 partidos de los cuales ganó 24, empató 4 y perdió 6 pero nunca terminó de convencer al público del ´Merengue´.

En LaLiga de España, el equipo madrileño está segundo a cuatro puntos del líder Barcelona y, en la UEFA Champions League, se úbica en el séptimo lugar con 12 puntos, a seis del líder Arsenal de Inglaterra y a falta de dos fechas para el final de la fase de liga.

