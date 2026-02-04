La Selección Argentina en alerta: la figura de la Scaloneta que podría cambiar de club tras el Mundial 2026

Una de las figuras del seleccionado de Lionel Scaloni podría cambiar de aires post Mundial con dos equipos importantes de España muy interesados en él.

El futuro de Cristian “Cuti” Romero vuelve a generar ruido en el fútbol internacional y también en el entorno de la Selección Argentina. El marcador central, pieza fundamental en el ciclo de Lionel Scaloni, podría dejar el Tottenham después del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Según trascendió, el zaguero cordobés evaluaría seriamente continuar su carrera en España, en busca de nuevos desafíos deportivos.

El presente del Tottenham no ayuda a sostener la continuidad del defensor argentino. A pesar del buen rendimiento en la Champions League, donde el equipo logró la clasificación directa a los octavos de final, la campaña en la Premier League dista de ser la esperada. Los “Spurs” marchan en el 14° puesto y, aunque todavía lejos de los últimos lugares, viven una temporada irregular que generó malestar interno.

Tras el empate 2-2 ante el Manchester City el último fin de semana, Romero dejó en evidencia su incomodidad con la dirigencia del club inglés. “Solo teníamos 11 jugadores. Increíble, pero cierto y vergonzoso”, lanzó el defensor, en una declaración que rápidamente tomó repercusión en los medios europeos y encendió las especulaciones sobre una posible salida en el corto plazo.

Desde el entorno del futbolista reconocen que el zaguero no vería con malos ojos cambiar de aire luego de la Copa del Mundo. Romero llegó al Tottenham en 2021 y logró consolidarse como referente defensivo, además de conquistar la UEFA Europa League 2025 tras vencer en la final al Manchester United, uno de los logros más importantes de su carrera a nivel clubes.

En este contexto, el Atlético Madrid y el Real Madrid surgen como los principales interesados en contar con el defensor de la Albiceleste. El equipo dirigido por Diego “Cholo” Simeone ya había posado los ojos en Romero durante el último Mundial de Clubes y el entrenador argentino fue contundente cuando le consultaron por su posible llegada: “¿Quiero a ‘Cuti’ Romero? Obvio, es un gran jugador”, expresó en su momento. De concretarse la transferencia, el defensor compartiría plantel con varios compatriotas, algo que podría influir en su decisión. En el Atlético ya militan Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Mientras que por el lado de la "Casa Blanca" son conscientes de que su defensa esta en un punto limite y que si bien incoporaron a Dean Huijsen en el último mercado de pases, la salida de David Alaba y Antonio Rüdiger es inminente y que solo le quedaría el mencionado español, Eder Militao, que en las útlimas tres temporadas se lesionó dos veces la rodilla, y Raúl Asencio. Por esta razón, Florentino Pérez lo tendría en carpeta como una de las posibles incoporaciones estelares para la temporada 2026/27.

Sin embargo, la operación no sería sencilla: Tottenham tasó al defensor en alrededor de 60 millones de libras, una cifra elevada que obligará al club español a negociar con cautela si quiere quedarse con uno de los pilares de la defensa de la Selección Argentina.