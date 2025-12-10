Scaloni en alerta máxima: Mastantuono, borrado otra vez en un Real Madrid lleno de bajas

En la antesala de un duelo clave ante el Manchester City, el Real Madrid vuelve a encender las alarmas por su largo parte médico y por el incierto presente de Franco Mastantuono, quien sigue sin recuperar su lugar tras varias semanas fuera del once.

Esta noticia para Lionel Scaloni es un duro reves ya que lo considera como un jugador potencialmente convocable para el Mundial 2026 pero si no cuenta con continuidad en la "Casa Blanca" será díficil que se gane un lugar en la lista. La realidad en Valdebebas es tajante: ni las molestias de Kylian Mbappé ni las siete lesiones confirmadas han abierto la puerta para que el juvenil vuelva a la titularidad en Champions.

Las ausencias son de peso. Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold estarán descartados, mientras se espera resolución sobre Mbappé, afectado por molestias en la rodilla y un incidente en un dedo. Sin embargo, ni este escenario crítico modificaría el plan de Xabi Alonso: Mastantuono, sin minutos desde el juego ante Valencia el 1 de noviembre, seguiría en el banquillo.

De acuerdo con medios como AS y MARCA, el once tentativo del Madrid sería: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Güler, Ceballos, Tchouaméni, Bellingham; Gonzalo (o Mbappé si llega) y Vinicius. Solo la Cadena SER desliza que el argentino podría meterse al XI, aunque la propia interna del club reconoce que su recuperación por pubalgia sigue siendo una prioridad. “Está recuperando la forma física poco a poco… debe trabajar más, entrenar más, pero está mejor y lo tenemos disponible”, advirtió Alonso tras la caída ante Celta que puso en duda su continuidad.

Mastantuono había iniciado la temporada con gran protagonismo —12 de los primeros 13 partidos—, pero la pubalgia lo fue sacando de la rotación en una zona del campo donde Bellingham, Rodrygo y hasta Arda Güler han mantenido un nivel superior. Para el cuerpo técnico, el argentino todavía necesita ritmo competitivo antes de volver a una titularidad que parecía consolidada hace apenas dos meses.

Con Mastantuono todavía relegado, Scaloni continúa siguiendo de cerca cada paso de su evolución. El entrenador argentino valora su proyección y su versatilidad, pero sabe que el presente del Real Madrid marcará directamente su ritmo competitivo. Por ahora, entre lesiones, dudas y presiones, la joya albiceleste deberá esperar un poco más para volver a brillar con el "Merengue".