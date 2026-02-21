Bullrich no resiste un archivo: de advertir por el cierre de las empresas de neumáticos al silencio por Fate

Un video de archivo de la actual senadora Patricia Bullrich volvió a circular en redes sociales luego de que se confirmara el cierre de la empresa de neumáticos Fate. El material corresponde a septiembre de 2022, en plena tensión sindical en el sector, cuando la entonces dirigente del PRO cuestionaba el conflicto en la fábrica de Firestone y defendía la posición empresaria frente al reclamo salarial de los trabajadores.

En ese contexto, con compañías del rubro que registraban ganancias récord y sindicatos que exigían recomposición salarial, Bullrich lanzaba una frase que ahora volvió a viralizarse: “¿Qué quieren? ¿Más pobreza? ¿Menos posibilidades de vivir con un sueldo digno?”. En aquel momento, la dirigente apuntaba contra las medidas de fuerza y advertía por el cierre de las fábricas de neumáticos.

El archivo reapareció tras conocerse el cierre de Fate, lo que generó comparaciones y críticas en redes sociales. Usuarios y referentes políticos señalaron que, a diferencia de su postura pública durante el conflicto de 2022, hoy la senadora oficialista no se pronunció sobre la situación de la empresa ni sobre la pérdida de puestos de trabajo.

El cierre de Fate -una de las fábricas de neumáticos con más de 80 años de historia en el país - dejó sin empleo a alrededor de 920 trabajadores y marcó un hito en el sector industrial local. La empresa anunció la paralización definitiva de su planta en San Fernando, acusando “cambios en las condiciones de mercado” ante la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad, una combinación que hizo inviable la continuidad de las operaciones. Tras el anuncio abrupto, el Gobierno nacional dictó una conciliación obligatoria por 15 días para intentar encauzar el conflicto, mientras los empleados reclaman la reapertura de la planta y garantías laborales en medio de protestas y tensiones que mantienen en vilo el futuro de la industria del neumático en la Argentina.