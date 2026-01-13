Identificaron al autor de disparar 200 veces con una ametralladora al frente de una casa

El avance de la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas por el ataque a tiros al frente de una casa el domingo a la madrugada en el barrio José Hernández permitió identificar al presunto autor y allanar su vivienda en la que hallaron dos autos con pedido de secuestro activo.

Tal como adelantó 0223, el ataque sin precedentes -se rescataron 197 vainas del lugar- ocurrió en la vivienda ubicada en inmediaciones de Ayolas y Carmen de Las Flores y dejó como saldo una herida en el pie a un joven de 20 años que fue atendido en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Más allá del hermetismo en torno al hecho, los datos recabados por personal de la comisaría undécima permitieron establecer que el ataque con una ametralladora estaba dirigido al hermano del herido y que fue encabezado por un sujeto de 27 años.

El Juzgado de Garantías N°2, a cargo provisoriamente de la Juezas Lucrecia Bustos avaló la realización de un allanamiento en una casa del mismo barrio donde habita el sospechoso que fue registrado en la huida por algunas cámaras de seguridad.

Si bien no fue hallado en el lugar, hallaron un Peugeot 208 que registra un pedido de secuestro desde septiembre del año pasado pedido por la comisaría primera y una VW Amarok sustraída el día de Reyes en jurisdicción de la comisaría quinta.