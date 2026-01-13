Tenía pedido de captura y lo atraparon en un control de tránsito

Un operativo de control de rutina por parte de personal de la DDI en el barrio Cerrito Sur terminó con la aprehensión de un sujeto que registraba un pedido de captura activo desde noviembre del año pasado. Las autoridades ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tiene 35 años.

Los efectivos interceptaron un auto VW Up en la zona de Mario Bravo y Cerrito y al identificar al conductor de 35 años confirmaron que registraba un pedido de captura activa. Al momento de revisar el rodado descubrieron que la numeración de motor y chasis estaba adulterada y vuelto a grabar.

“Con relación al dominio colocado y consultada red de informática, se descubrió que no presentaba anomalía, pero que correspondía a otro auto similar radicado en la ciudad de Buenos Aires”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa por encubrimiento y ordenó el traslado del imputado al complejo penitenciario de Batán.