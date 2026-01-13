Un rescate que evitó lo peor: el Municipio distinguió a los guardavidas de La Perla que le salvaron la vida a un nene

En un sencillo pero emotivo acto llevado a cabo este lunes en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el intendente Agustín Neme reconoció al cuerpo de guardavidas que, hace pocos días en la playa Terrazas del Mar de La Perla, intervino de manera decisiva para salvarle la vida a un niño de 7 años que había sufrido un ataque de epilepsia y entró en paro cardiorrespiratorio.

El intendente Neme encabezó la ceremonia, en la que destacó el compromiso, la capacitación y la rápida respuesta de los guardavidas. Estuvieron presentes también el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, la jefa del Departamento de Guardavidas, Marisel Giacomonte, el jefe operativo de la zona norte, Marcelo Zanetti, y representantes del Sindicato de Guardavidas encabezados por su titular Nahuel Nardone.

El hecho que motivó el reconocimiento ocurrió a media tarde del martes 6, cuando el niño, identificado como Lautaro, comenzó a convulsionar en la playa y poco después dejó de respirar. Guardavidas de servicio, apoyados por una pediatra que estaba en el lugar, lo trasladaron a un sector seguro y, al constatar que no tenía pulso, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Uno de ellos corrió hasta un balneario cercano para buscar un desfibrilador externo automático (DEA), que permitió aplicar una descarga y lograr que el corazón del menor volviera a latir.

Desde el municipio remarcaron que, en simultáneo con esta intervención de emergencia, personal de guardavidas también realizó un rescate de personas en el mar, subrayando “la importancia del operativo de seguridad en puntos estratégicos de la costa” y la necesidad de contar con presencia territorial y capacitación constante para prevenir y atender situaciones de riesgo.

Guardavidas fueron reconocidos por Neme en el COM.

Tras ser estabilizado en la playa, Lautaro fue trasladado por los servicios de emergencia y, según fuentes médicas, evoluciona fuera de peligro.

El reconocimiento del municipio se inscribe en un contexto de refuerzo de los operativos de seguridad en temporada, con la intención de visibilizar y valorar el profesionalismo de quienes, día a día, tienen la responsabilidad de cuidar a quienes disfrutan del mar.