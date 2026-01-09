Los guardavidas de La Perla le salvaron la vida a un niño de 7 años: "No latía su corazón"

Algunos de los guardavidas de la Perla que le salvaron la vida al niño de 7 años en la playa.

En los últimos días se vivió un momento de mucha tensión y emoción en la playa Terrazas del Mar de la zona de La Perla en Mar del Plata. Los guardavidas salvaron a la vida de un niño de 7 años llamado Lautaro, que tuvo un ataque de epilepsia y dejó de respirar.

Con una reacción tan inmediata como admirable los guardavidas Federico Ferrer, Lucas Simó, Cecilia Daix y Nicolás Alvarez de las playas de Terrazas y de Alicante reanimaron al niño con maniobras de RCP y el uso de un desfibrilador automático, después de que sufriera el ataque que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Cómo fueron los hechos

El pasado martes alrededor de las 4 de la tarde, Lautaro comenzó a convulsionar en la playa. Los guardavidas Federico Ferrer y Cecilia Daix, junto a una médica pediatra que se encontraba en el lugar, asistieron al menor y lo trasladaron a una zona segura mientras esperaban la llegada de una ambulancia. Allí lo colocaron de costado, como indica el protocolo habitual para los ataques epilépticos.

Pero minutos después, el guardavidas Lucas Simó advirtió que el niño no estaba respirando. Inmediatamente activó el protocolo de emergencia e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con compresiones e insuflaciones. Después corrió hasta el balneario de al lado, para buscar un desfibrilador externo automático (DEA) y regresó rápidamente al lugar donde se encontraba Lautaro.

Cuando le colocaron los parches, el dispositivo detectó que el niño no tenía pulso e indicaron la descarga eléctrica. Tras la desfibrilación, Lautaro comenzó a respirar otra vez. El equipo alrededor de él continuó asistiéndolo hasta que recuperó la estabilidad en su respiración y en su consciencia y finalmente, se largó a llorar.

“Fue un momento muy emocionante. Ver cómo volvió a la vida nos movilizó a todos”, contó Lucas Simó, quien además destacó el increíble trabajo en equipo y la rápida respuesta que lograron. Además reveló que mientras reanimaban a Lautaro hubo otro rescate en el agua, en el que intervinieron a las corridas los guardavidas Jano Gaillour, Alexis Lalla, Cecilia Daix y Nicolás Álvarez.

El niño fue más tarde derivado para su evaluación médica y desde el Materno confirmaron que hoy ya se encuentra fuera de peligro.