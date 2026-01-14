Otra vez Nuevo Golf: andaba armado en un auto con pedido de secuestro

El acusado tenía un arma de fuego en su poder.

Un hombre de 42 años que circulaba a bordo de un auto con pedido de secuestro activo en el barrio Nuevo Golf fue aprehendido durante un control tras descubrir que tenía un arma de fuego en su poder.

Fue personal del Comando de Patrullas el que circulaban por calle 77 rumbo a Cerrito que observó un Fiat Palio con vidrios polarizados cerca de la medianoche y lo interceptó en el marco de los controles dinámicos que llevaban adelante.

Al solicitarle la documentación el conductor se dirigió al lado del acompañante y abrió la guantera, donde se apreció un destello metálico. "Quiso darse a la fuga empujando al efectivo que cayó al piso, pero fue reducido", informaron autoridades policiales.

Una vez controlada la situación secuestraron un revólver calibre .22 marca Bagual con cuatro proyectiles, tres calibre 22 y uno calibre 380.

Al verificar el rodado se estableció a través del sistema informático que el mismo posee pedido de secuestro activo desde marzo de 2025 por robo a solicitud de la comisaría decimosexta.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de una causa por encubrimiento y portación ilegal de arma de uso civil y su traslado a Tribunales.