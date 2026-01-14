Un detenido y un auto secuestrado por la brutal entradera del barrio San Carlos

El análisis de las cámaras de seguridad y el hallazgo de un detalle particular en un auto permitió identificar el rodado en el que se movilizaban los autores de la brutal entradera que sufrió un hombre de 80 años en el barrio San Carlos. El rodado fue secuestrado y un hombre detenido.

Las imágenes que analizó personal de la comisaría novena y del área Seguridad pudo establecer que los delincuentes se movilizaban en un Peugeot 208 de color blanco. El análisis más minucioso confirmó que le faltaba la tapa de combustible.

Con la visualización de más cámaras se obtuvieron más datos del rodado y se estableció que estaba guardado en una cochera en inmediaciones de las calles Brown y Lamadrid. Allí la policía mantuvo una discreta guardia de catorce horas y aprehendió al sujeto que fue a retirar el rodado.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que el hombre es oriundo de Lomas de Zamora, que estaba parando en un domicilio cercano y que fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.

El rodado tenía colocadas patentes de un auto similar sin impedimento legal alguno, pero al constatar la numeración real confirmaron que tenía pedido de secuestro activo. En su interior hallaron una gorra de la víctima.

La investigación por el robo continúa a la espera de la realización de una serie de allanamientos solicitados por el fiscal Fernando Berlingeri que está cubriendo la fiscalía temática de entraderas.

Tal como se informó, el robo ocurrió durante la madrugada la madrugada en una vivienda ubicada sobre la avenida Paso y Urquiza, frente al cementerio de La Loma y a dos cuadras del Hotel Sheraton, donde tres sujetos ingresaron por la fuerza, ataron y golpearon a las víctimas, y se llevaron elementos de valor de la propiedad.

Según contó la sobrina en redes sociales, los delincuentes ingresaron por el balcón y al hombre "lo molieron a golpes en la cabeza, manos y costillas", por lo que debió ser atendido en un hospital.