Otra violenta entradera y con el mismo modus operandi: roban a una familia y los dejan atados con cables

Al menos tres delincuentes armados asaltaron el jueves a la madrugada a un matrimonio de turistas y sus dos hijos en una casa de Sierra de los Padres: los ataron con cables y escaparon con 300 mil pesos, un LED de 65 pulgadas y el equipo de grabación de circuito cerrado.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Graciela -la misma donde también asaltaron a otro matrimonio- y los ladrones ingresaron cuando una de las víctimas sacó al perro para que hiciera pis.

Allí fue abordado por el primero de los ladrones que vestía ropas oscuras, que tenía el rostro cubierto y que lo amenazó con un arma de fuego para hacerlo entrar.

Con la ayuda de otros dos sujetos ataron con cables al matrimonio y a los hijos de 17 y 19 años. "Todos usaban guantes", dijo una fuente consultada por 0223.

El trío de ladrones escapó pocos minutos después con dinero, el LED y el equipo se monitoreo de cámaras de la vivienda. La familia logró desatarse y dio aviso al 911.

En el marco de la investigación a cargo de la fiscalía temática que dirige Mariano Moyano, personal de la comisaría decimocuarta y de Policía Científica hizo diversas tareas en el lugar.

La poca distancia entre las viviendas asaltadas durante la madrugada y la similitud del accionar permite inferior que se trata del mismo grupo que robó más de 13 mil dólares y un auto a un matrimonio una hora después.