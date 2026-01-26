Bomberos trabajan en un devastador incendio forestal cerca de Sierra de los Padres: consumió más de 50 hectáreas

Bomberos de Sierra de los Padres trabajan desde la tarde de este domingo en un devastador incendio forestal que afecta las zonas de Rincón Chico, Rincón Grande y el límite con El Abrojo, en inmediaciones de la Ruta Provincial 226.

Según informaron, desplegaron cuatro dotaciones en el lugar y un total de 48 bomberos voluntarios se encuentran trabajando arduamente en la zona para controlar las llamas, las cuales afectaron más de 50 hectáreas de vegetación.

Al mismo tiempo, destacaron que por "el esfuerzo y dedicación" de los bomberos el fuego se encuentra "contenido", aunque todavía continúan realizando tareas de enfriamiento para garantizar que el foco ígneo no se reactive.

Por otro lado, indicaron que aquellos interesados en colaborar con el cuartel pueden realizarlo a través de Mercado Pago, utilizando el siguiente alias: Bomberos.sierra.142. "Tu aporte nos ayudará a seguir brindando servicios de emergencia de alta calidad a nuestra comunidad", destacaron.

En paralelo, durante el fin de semana también se registró un siniestro de estas características en el barrio Aeroparque, que puso en riesgo las viviendas de los vecinos y provocó la intoxicación de niños y adultos.

En ese caso, el incendio comenzó de manera "intencional" el sábado por la noche y los habitantes de la zona intentaron sofocarlas por sus propios medios, aunque el calor y el viento dificultaron las tareas.