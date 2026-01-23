Vecinos de Sierra de los Padres, contra la construcción de un barrio privado: "El proyecto muestra un desconocimiento total de la zona"

Los vecinos de Sierra de los Padres denunciaron que se enteraron del proyecto "de casualidad".

Después de que trascendiera el proyecto de construcción del "Club de Campo Alto La Sierra", los vecinos de Sierra de los Padres comenzaron una campaña para poner en conocimiento a la población marplatense sobre el impacto ambiental que conlleva un barrio privado en la zona.

Los vecinos agrupados criticaron el proceso de participación ciudadana del Municipio, ya que aseguraron enterarse de la construcción del Club de Campo "por casualidad". Además, contaron que la empresa que va a construirlo presentó un proyecto sobre el impacto ambiental y social de la obra que "justifica el loteo y hace afirmaciones muy generales".

El proyecto de un barrio privado en la Sierra de los Padres

Algunos desarrollos inmobiliarios del partido de General Pueyrredon trascienden a la comunidad a través de las consultas públicas del Municipio, que se inscriben en las “instancias de participación” de las obras a desarrollarse en la ciudad.

El período de consulta del Club de Campo se extendió hasta fines de enero a pedido de los vecinos, después de que confirmaran que se enteraron del proyecto de pura casualidad.

El informe de impacto ambiental fue presentado por la empresa Emprendimientos Alasier SA e informa que la construcción constará de un predio de 12,95 hectáreas que tendrá la actividad residencial como motor principal.

El Club de Campo se ubicará a metros de la sierra Leopardi junto a una planta transmisora de Canal 10 y el Golf Club Sierra de los Padres y solo a unas cuadras del centro comercial de Sierras y la Gruta de los Pañuelos.

El proyecto prevé 44 parcelas para construir viviendas unifamiliares y 12 para edificaciones multifamiliares, por lo cual se calcula una densidad poblacional máxima de 100 habitantes por hectárea.

Además, la empresa constructora proyecta un sistema de desagües pluviales con zanjas a los lados de las calles y biodigestores para el tratamiento de aguas residuales. Prevén también “un plan de forestación” para los árboles, con especies "que respondan a la ubicación del predio".

El impacto ambiental de la construcción del Club de Campo

La empresa menciona movimientos de suelo y excavaciones con maquinas y camiones como impactos negativos de la construcción del barrio privado en la Sierra de los Padres. Además, remarcan que durante la fase operativa podría aumentar la demanda y la presión sobre los servicios públicos de la zona.

Aseguran que estos factores son “localizados y parcialmente reversibles” y que “pueden minimizarse o controlarse mediante la implementación de medidas mitigatorias y/o compensatorias”. Por otra parte, mencionan como "impacto positivo" que conservarán el camino vecinal que ya existe en la zona.

A través de la organización “Salvemos la Sierra” los vecinos denuncian que la documentación presentada por la empresa no detalla aspectos claves: “Nadie está en contra del progreso, pero tenemos derecho a saber más allá de un Informe de Impacto Ambiental muy general realizado por la empresa misma”.

Para los vecinos hay un “notable desconocimiento del espacio natural específico". "El texto justifica el loteo y se adelanta a posibles objeciones con formulaciones de rigor que no demuestran una verdadera preocupación por lo que significa construir sobre una sierra”, sintetizaron en sus redes.