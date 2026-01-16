En la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los controles en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. En total, se realizaron 2.913 operativos donde se controlaron 231.962 vehículos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante la temporada de verano.

De estos controles, surgieron 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente. La infracción más frecuente fue la detección de 966 conductores con alcoholemia positiva, un factor de riesgo que afecta directamente la seguridad en las rutas.

Los números sobre alcoholemia positiva y patentes tapadas fueron informados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los operativos, coordinados diariamente con provincias y municipios en 39 puntos estratégicos de alta circulación, también permitieron constatar otras infracciones importantes: 838 casos por falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV), 586 por no portar la documentación obligatoria y 586 por no usar el cinturón de seguridad.

Además, se registraron 372 infracciones por ausencia o manipulación de la patente y 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra que pone en peligro a todos los usuarios al alterar el flujo normal del tránsito.

Las cifras reflejan las conductas más comunes que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones. En este sentido, recuerdan que “manejar implica una responsabilidad individual indelegable: cumplir las normas y circular en condiciones seguras”. La conducción bajo efectos del alcohol, el incumplimiento del uso del cinturón y la falta de documentación no son errores menores y serán sancionados.

Durante cada fiscalización, los agentes verifican que los conductores circulen con la documentación en regla, sin consumo de alcohol, con los elementos de protección adecuados y que las patentes estén correctamente colocadas.

Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles específicos al transporte de carga y pasajeros en distintos puntos del país. En este período, se fiscalizaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros.

Como resultado, la CNRT labró 1.019 actas de infracción — 416 a camiones y 603 a micros— y dispuso la retención de 116 vehículos, incluyendo 87 camiones y 29 micros, para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad.