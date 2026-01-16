La tercera no fue la vencida: el gobierno pidió una nueva prórroga para presentar el Presupuesto 2026

Neme volvió a pedir una extensión del plazo para presentar el Presupuesto 2026.

El intendente Agustín Neme solicitó este viernes al Concejo Deliberante una nueva prórroga para presentar el Presupuesto 2026, a horas de que se venciera la tercera extensión otorgada por los concejales.

En una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, Neme pidió una prórroga hasta el 29 de enero, que incluye tanto el presupuesto de la Administración Central como el de los entes descentralizados, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

En simultáneo, se adjuntó un pedido similar para el presupuesto de Osse y el Reglamento General del Servicio Sanitario 2026, firmado por el titular de la empresa municipal, Tomás Amato.

A diferencia de lo ocurrido con las prórrogas anteriores, en este caso no se informaron los motivos de la solicitud, en una situación sin antecedentes en la historia reciente de General Pueyrredon. Si bien es habitual que el año comience sin un nuevo presupuesto aprobado, el proyecto suele ingresar durante el año anterior.

Recalt emitirá un decreto autorización el nuevo plazo hasta el 29 de enero.

En ese marco, el 30 de diciembre Neme publicó un decreto con la prórroga del Presupuesto 2025 para el año en curso, el cual aún debe ser convalidado por el Concejo Deliberante.

Según supo 0223, durante el transcurso del viernes Recalt emitirá un decreto habilitando la cuarta prórroga que también deberá ser convalidada posteriormente por los concejales.

La Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) establece que los intendentes deben presentar el presupuesto del año siguiente antes del 31 de octubre. Ante la falta de un proyecto de presupuesto provincial, el entonces intendente Guillermo Montenegro solicitó una primera prórroga hasta el 30 de noviembre.

El segundo pedido de prórroga se debió a la necesidad de calcular el impacto del régimen de coparticipación, por lo que se otorgó un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre.

Ya con Neme como intendente interino, se argumentó que era necesario calcular el impacto de la paritaria firmada con los empleados municipales, motivo por el cual el Concejo otorgó una nueva prórroga hasta el 16 de diciembre.