El gobierno prorrogó el Presupuesto 2025 tras no presentar al Concejo Deliberante el de 2026

El gobierno municipal de Agustín Neme prorrogó el Presupuesto 2025 para el año en curso, luego de no haber presentado en tiempo y forma el Cálculo de Recursos y Gastos 2026. La medida administrativa alcanza tanto a la Administración Central como a los cuatro entes descentralizados.

El Decreto 2852/25 fue publicado este lunes a primera hora en el Boletín Oficial, aunque está fechado el 30 de diciembre pasado. Se trata de una decisión que ya se preveía, dado que el Ejecutivo concluyó 2025 sin elevar el Presupuesto 2026, en un hecho atípico en la historia política reciente de General Pueyrredon.

Es habitual que el año comience sin que el Concejo Deliberante haya aprobado el presupuesto, pero en esta oportunidad la situación se explica por la falta de presentación del proyecto por parte del Ejecutivo. Hasta el momento, el gobierno solicitó tres prórrogas, la última con vencimiento el 16 de enero.

Neme firmó el decreto junto a los cuatro presidentes de entes descentralizados.

De acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), ante la ausencia de un nuevo presupuesto, la administración debe regirse por el del año anterior, situación que se mantendrá hasta tanto se sancione el correspondiente a 2026.

El decreto firmado por los presidentes de los entes Sebastián D’Andrea (Emder), Diego Juárez (Emturyc), Mariano Bowden (Emvial) y Daniel Martínez (Emsur) señala que la medida se adopta conforme a lo prescripto por el artículo 116° de la LOM. No obstante, ese artículo no contempla específicamente la situación en la que la falta de aprobación obedece a que el presupuesto no haya sido presentado por el intendente.

A través de un decreto, el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, autorizó una tercera prórroga para la presentación del Presupuesto 2026.

En concreto, la norma establece que “no obteniéndose aprobación del proyecto de presupuesto en las sesiones extraordinarias, el Departamento Ejecutivo pondrá en vigencia el presupuesto del año anterior, con las modificaciones de carácter permanente introducidas en el mismo”.

El último pedido de prórroga para la presentación del Presupuesto 2026, otorgado mediante un decreto del presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, se amparó en la necesidad de contemplar el impacto presupuestario de la paritaria firmada con el sindicato municipal. Ese argumento abrió interpretaciones sobre si el gobierno avanzó en un acuerdo salarial sin analizar previamente su factibilidad. Como segundo elemento, se mencionó la necesidad de estudiar la adecuación de la Ordenanza Complementaria a través de una comisión técnica.