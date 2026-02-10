Neme en el cumpleaños de la ciudad: “Si estamos un poquito más unidos, no tenemos límite”

El acto se realizó en el monumento a Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata en 1874.

El intendente Agustín Neme encabezó esta mañana el acto oficial por el 152° aniversario de Mar del Plata, el primero bajo su interinato, donde dejó un mensaje esperanzador: “si estamos un poquito más unidos, no tenemos límite”.

Tras el acto realizado a los pies del monumento al fundador Patricio Peralta Ramos, en Plaza Colón, el jefe comunal resaltó ante la prensa que “vivimos en la ciudad más hermosa del mundo, es una ciudad increíble. Y creo que si estamos un poquito más unidos no tenemos límite. La verdad es que los marplatenses tenemos un potencial enorme, y nuestra ciudad también”.

“La verdad es que no tomamos dimensión de la ciudad en la que nacimos, en la que vivimos, en la que nos desarrollamos. Para mí es un placer haber nacido acá. Amo Mar del Plata, amo mi ciudad”, añadió, en un discurso cargado de referencias personales.

“En lo personal, el cumpleaños de la ciudad es muy movilizante, con muchos recuerdos y mucha historia. Mis abuelos se me vienen a la mente: soy cuarta generación de marplatenses”, remarcó, acaso mostrando una condición que pocos pueden exponer en una Mar del Plata tan marcada por las migraciones internas. “Hoy, en este rol como intendente, es un orgullo y una enorme responsabilidad. Todos los días trato de dar lo mejor para seguir empujando y llevando adelante la ciudad”, agregó.

Si bien las referencias políticas fueron escasas, el intendente interino reconoció que, “entendiendo que hay muchas cosas por mejorar, estamos dando lo mejor por nuestra hermosa ciudad. Hay muchas cuestiones pendientes, pero creo que vamos por un buen camino”.

Además de Neme, el acto contó, entre otros, con la presencia de la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone; monseñor Ernesto Giobando; el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt; y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.