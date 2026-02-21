"Es una falta de respeto": el Intendente anunció que multarán a quienes tiren basura en espacios públicos

El intendente de General Pueyrredon Agustín Neme se mostró indignado en redes sociales por la aparición de basura en la Plaza 9 de Julio. A través de un video que recorre el espacio público valoró: "Es una falta de respeto”.

En la misma línea confirmó que en Mar del Plata comenzarán a identificarse y sancionarse a quienes arrojen residuos en los espacios públicos. “El martes la Plaza 9 de Julio estaba limpia. Hoy está así. Esto no es abandono del Municipio, es falta de respeto. Pero se terminó”, expresó en X.

“Vamos a reforzar controles. Vamos a aplicar multas. Y vamos a identificar a quienes tiran basura donde no corresponde. La ciudad no se ensucia sola”, enfatizó Neme, al tiempo que subrayó la necesidad de un compromiso compartido entre la Municipalidad y los vecinos para mantener en condiciones los espacios que utilizan todos.

“Una plaza no es un basural. Es donde juegan nuestros hijos, es donde caminamos todos”, expresó el Intendente y apeló a la solidaridad de la comunidad: “Si queremos una Mar del Plata limpia, el compromiso tiene que ser de todos. El Municipio va a hacer su parte, ahora necesitamos que cada vecino haga la suya”.

Este mensaje llega en un contexto de reiteradas quejas de vecinos de distintos barrios de la ciudad por la acumulación de residuos y la aparición de microbasurales que atentan contra el cotidiano de las personas.