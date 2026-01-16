Liberaron a la mujer detenida por el crimen de "El rengo"

Las pruebas colectadas en la investigación por el crimen de Antonio Héctor Etcheverry en la precaria vivienda del barrio Bernardino Rivadavia le permitieron a la fiscal Florencia Salas limitar la autoría del mismo al hombre detenido y dejar en libertad a la mujer que lo acompañaba.

Para la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 no puede acreditar que Gabriela Isabel González (46) haya tenido participación en el ataque a la víctima en la casa de Marconi entre Saavedra y Primera Junta.

De esta manera solamente seguirá detenido Ricardo Alfredo Solís (38) que aguardará el pedido de prisión preventiva que la próxima semana podría hacer la fiscal si decide no pedir una prórroga de quince días.

Tal como se informó oportunamente, en su declaración Solís dijo que "El rengo" le había tocado la cola a su pareja y que comenzaron a discutir. Según su versión, el hombre de 63 años le tiró con su pierna ortopédica y el intentó asustarlo con un cuchillo.

Solís y González se quedaron en el lugar tras el ataque y recién se fueron cuando llegó una mujer conocida de la víctima. "Dijeron que no querían tener problemas y por eso se retiraron, aunque los atrapó personal policial en Saavedra y Jara, a doscientos metros del lugar", agregaron.

La declaración de esa mujer había colocado a González con un rol más activo en el ataque, algo que no pudo acreditarse y por ese motivo la fiscal adelantó que no pediría la continuidad de la detención de la mujer.