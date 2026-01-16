"La vendió por dos palos y medio": el camino de la moto robada por la que balearon a la repartidora

Homicidio criminis causa en grado de tentativa. Esa es la calificación por la que el joven de 23 años acusado de balear a una repartidora para robarle la moto y generarle lesiones gravísimas declaró hace instantes ante la fiscal Florencia Salas antes de quedar alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El sujeto se entrevistó con el abogado penalista Claudio Bardelli y brindó una declaración exculpatoria ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1.

"Se ubicó en un lugar distinto al momento del hecho y se van a aportar testigos que dan cuenta de esa situación", le dijo el profesional a 0223 a la espera de que el lunes próximo se abran los celulares secuestrados durante los allanamientos.

A.F.N. fue detenido en uno de los dos allanamientos que se llevaron adelante en la calle Wilde al 1000 mientras que el restante fue en la ciudad de Batán. En los operativos personal de la DDI secuestró tres motocicletas cuya procedencia se desconoce, chapas patente, los celulares y prendas de vestir empleadas en el robo.

A.F.N. fue detenido en uno de los dos allanamientos

En el allanamiento que se hizo en Batán se detuvo a un joven de 21 años

El camino de la moto robada

En el allanamiento que se hizo en Batán se detuvo a un joven de 21 años acusado de ser la persona que "enfrió" y vendió la moto robada a la repartidora. Imputado de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro se negó a declarar en Tribunales.

Los investigadores establecieron que el sujeto vendió la motocicleta el domingo por la tarde a un joven de 20 años identificado como A.P.A. por dos millones y medio de pesos.

A.P.A. prestó el rodado adquirido a un joven que el lunes fue interceptado por personal del Gabinete de Automotores de la DDI en inmediaciones de las calles 169 y 162 del barrio Las Lomas de Batán: el rodado tenía colocadas las llaves originales de ignición.

Esa aprehensión se dio en un contexto de Flagrancia porque la fiscal Salas, con la finalidad de no exponer detalles de la investigación que se estaba suscitando en torno al robo de la motocicleta, planteó que allí continuara la causa por ese encubrimiento.

Este viernes, el acusado de vender la moto robada se negó a declarar en Tribunales y también quedó alojado, en condición de detenido, en el complejo penitenciario de Batán.