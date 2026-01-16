Fue femicidio: la autopsia de la mujer hallada en Comodoro confirmó que fue violada y asesinada

Hace pocos días se encontró en el Cerro Chenque, frente a la costanera de Comodoro Rivadavia, el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años. Era Valeria Schwab, una joven que había salido a caminar y nunca regresó a su casa.

El informe de la autopsia confirmó las sospechas alrededor del caso: la mujer fue víctima de femicidio. Su cuerpo presentaba lesiones, golpes y signos de abuso. El principal acusado se suicidó.

El femicidio de Comodoro Rivadavia

“No puedo creer que mi hermana salga a caminar y no vuelva más, en pleno centro de Comodoro Rivadavia. No puede ser que en un lugar tan transitado no haya luz, que sea una boca de lobo, que haya espacios donde la gente se puede esconder y atacar”, expresó Jessica Schwab frente a los medios.

El principal sospechoso del femicidio es un hombre de 34 años identificado como Jonathan Mario C y conocido en su entorno como "Jony". Tenía antecedentes en Comodoro Rivadavia, por robo agravado y por homicidio. Se quitó la vida en la casa donde trabajaba como albañil. Según trascendió, ese día había llegado con la cara rasguñada.

La autopsia al cuerpo de Valeria confirmó que la víctima sufrió abuso sexual y una muerte violenta. Tenía golpes y lesiones que demostraban que intentó defenderse. Los resultados también arrojaron que la causa de muerte fue por asfixia y se reforzó la hipótesis de que fue atacada por al menos dos personas.

Se esperan los estudios de ADN al material genético encontrado debajo de las uñas del sospechoso. El resultado será clave para determinar si esos rastros corresponden a la víctima o a terceras personas.