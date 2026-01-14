Hallaron a una mujer muerta en Comodoro y el desconcierto es total: las posibles hipótesis y su extraño último posteo

En las últimas encontraron en el Cerro Chenque, frente a la costanera de Comodoro Rivadavia, el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años. El fiscal Marcelo Cretton brindó una conferencia de prensa en la Unidad Regional de Policía para confirmar el hallazgo e informar que la causa se investiga como homicidio.

La mujer fue identificada como Valeria Schwab y su familia fue quien la encontró y dio aviso a las autoridades chubutenses. Habían iniciado una intensa búsqueda tras denunciar su desaparición.

“Nos hicimos presentes en el lugar y constatamos que el cuerpo se encontraba sin vida, con escoriaciones visibles. Ahora es fundamental la autopsia porque nos va a permitir conocer más circunstancias de la investigación”, explicó el fiscal.

La hermana y la pareja de la víctima están aportando información relevante para reconstruir las últimas horas de Valeria. Cretton también confirmó que la joven había salido de su domicilio alrededor de las 21.50 y fue hallada muerta a las 4 de la madrugada. "El cuerpo fue encontrado en un barranco, en una zona que habitualmente es utilizada por personas que caminan o realizan actividad física", agregó el fiscal.

Sin embargo, a partir de ese punto existe un desvío poco iluminado. “Estamos investigando el hecho como un homicidio, tiene todas las características de una muerte violenta forzada”, subrayó Cretton en la conferencia de prensa y describió a la víctima como una persona "de buena altura y buena condición atlética".

Falta un elemento clave para la investigación

“Se cerró el predio y se encontraron elementos pertenecientes a la víctima”, contó el fiscal y confirmó que hay un elemento faltante considerado clave: el celular de Valeria. Las cámaras de seguridad están siendo analizadas para determinar si hubo un desvío previo en el recorrido habitual de la joven y si se registró la presencia de terceros.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre posibles signos de abuso sexual, el fiscal pidió prudencia: “Ni siquiera el jefe de Criminalística podría afirmarlo en este momento. También expresó que llamó su atención que el hecho haya ocurrido en una zona céntrica y transitada: "Hay muchas personas que caminan a esa hora, solas, acompañadas o con perros. El clima en Comodoro es difícil y la gente aprovecha esos momentos”.

El último posteo de Valeria en Instagram, horas antes del hallazgo de su cuerpo sin vida

El último posteo de Valeria en sus redes sociales también genera preguntas, ya que no existe nada raro y es solo instantes antes de su fallecimiento. En la historia que subió a Instagram se puede ver que simplemente había salido a correr.

Las posibles hipótesis

El fiscal aclaró "no se descarta ninguna hipótesis" y, en esa línea, contó que la pareja de la víctima por el momento se encuentra en calidad de testigo: “Tuvo contacto con ella y luego participó en la denuncia por desaparición que dio inicio a la búsqueda”. También descartó conflictos previos o situaciones particulares en la vida de Valeria: “Por lo que vemos, es una persona común y corriente, con una actividad totalmente normal".

El jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia Lucas Cocha confirmó que el caso presenta “todas las características de una muerte violenta forzada”. Además contó que no existen antecedentes similares en el mismo sector y confirmó que se reforzará la presencia policial tras tratarse del primer homicidio del año en la ciudad.

“Entiendo la desesperación y la necesidad de respuestas inmediatas, pero es necesario reunir toda la información para arrancar de la mejor manera”, expresó el jefe policial y cerró: “Trabajamos con testigo protegido. No solo queremos esclarecer el hecho, sino darle una respuesta a la familia y tranquilidad a los vecinos de Comodoro”.