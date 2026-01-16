Violencia de género: allanaron al ex de Romina Gaetani y le encontraron armas y municiones

En las últimas horas las autoridades allanaron el domicilio de Luis Cavanagh, el ex de Romina Gaetani al que denunció por violencia de género. En la vivienda, ubicada en el barrio Tortugas Country de la localidad bonaerense de Alberti, encontraron armas y municiones.

Según Noticias Argentinas, el conflicto entre las partes viene desde mucho antes de que la actriz fuera hospitalizada. Fue ella misma quien denunció que Cavanagh anteriormente la había atacado por celos mediante “zamarreadas, golpes y violencia verbal”.

El último episodio de violencia fue, sin embargo, el que derivó en la internación de Gaetani. Las autoridades corroboraron que tenía golpes en los brazos y la cadera, por lo cual el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar ordenó el allanamiento.

En el domicilio de Cavanagh se presentaron efectivos de la Policía junto al GAD Pilar, la UPPL Pilar y el Destacamento de La Lonja. En el operativo secuestraron 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas, y una pistola 9 milímetros.