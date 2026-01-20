Motochorros les pusieron un arma en la cabeza a una joven y a su abuela de 80 años para robarles el auto

El vehículo fue hallado en el barrio Parque Palermo, pero sin pertenencias en su interior.

Un violento y traumático asalto se registró en la noche del sábado en el barrio San José, cuando dos motochorros les pusieron un arma en la cabeza a una joven de 27 años y a su abuela de 80 y les robaron un Fiat Uno.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en Laprida al 2900, en el momento en que los delincuentes circulaban con las luces apagadas e interceptaron a la conductora, quien trabaja como repartidora de una pizzería y era acompañada por la señora mayor, como acostumbran.

A pesar de que en principio había esquivado el rodado que se desplazaba en contramano, los delincuentes las siguieron y cuando ella creyó haberlos perdido, detuvo la marcha. En ese instante, fueron sorprendidas por los sujetos, que las obligaron a descender del vehículo a punta de pistola.

La víctima pidió por una manifestación en la Municipalidad, ante la creciente ola de inseguridad en los barrios de Mar del Plata.

Si bien los agresores se dieron a la fuga sin lastimar físicamente a las mujeres, la jubilada padece afecciones cardíacas y a partir del angustiante momento debió ser trasladada al Hospital Mar del Plata -ex Español-, donde denuncian que no fue atendida por el reclamo salarial de los trabajadores y únicamente "le ofrecieron un vaso de agua y la dejaron sentada sola en una habitación". Por fortuna, se encuentra fuera de peligro.

Por fuera del robo y el estado de salud desencadenado por la brutal agresión, los ladrones no se percataron de que el teléfono de la víctima había quedado adentro del auto, lo que permitió encontrarlo abandonado y con la llave puesta a los 30 minutos en San Cayetano y Génova, en el barrio Parque Palermo.

Sin embargo, los objetos de valor, como el teléfono, el matafuego, el sensor de la alarma y otros elementos personales que se encontraban en el Fiat Uno, fueron sustraídos y no pudieron ser localizados, al igual que los motochorros.

"Mar del Plata está sufriendo una serie de delitos impresionantes y es tierra de nadie. Hasta cuándo los ciudadanos vamos a seguir soportando. Cómo puede ser que tengamos que acostumbrarnos a vivir así, que no haya pena al delito y que haya que conformarse con salir vivos. Deberíamos convocar una marcha en la Municipalidad exigiendo seguridad", pidió la joven asaltada en diálogo con 0223.