Toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarillo: qué pasará en Mar del Plata

El alerta figura para la madrugada y mañana del domingo en Mar del Plata.

El fin de semana largo de Carnaval puso primera con un sábado ventoso y temperatura moderada en Mar del Plata, aunque la fiesta deberá aguardar porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por peligrosas condiciones meteorológicas en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires.

En principio, para la noche de este sábado no figura ningún alerta en la ciudad, pero sí en el oeste bonaerense, el cual alcanza hasta a Necochea. Sin embargo, el organismo prevé que las lluvias comiencen por la tarde y noche de la jornada, acompañadas por fuertes ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) del noreste.

En tanto al domingo, emitieron un alerta amarillo durante la madrugada y la mañana, período en que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, lluvias abundantes en lapsos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.

Buenos Aires y otras provincias bajo alerta.

Además, el SMN estima valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual tanto en Mar del Plata como en toda la provincia de Buenos Aires y también en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, La Rioja y Catamarca.

Con una máxima de 23° y una mínima de 16°, las precipitaciones durarán hasta la tarde y luego del temporal, el viento correrá suave del norte. Finalmente, la semana iniciará con 24°, cielo parcialmente nublado y desde la tarde fuertes ráfagas del noreste, como es habitual.