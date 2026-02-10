Pasó la tormenta y dejó destrozos en Mar del Plata: una familia se quedó sin techo en medio de la noche

Desde el Municipio trazaron un balance de cómo afectó a Mar del Plata el temporal de lluvia y viento, que dejó como peor saldo, el de una familia que se quedó sin techo en medio de la noche.

Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil detalló que durante la tarde y noche de ayer hubo más de 22 intervenciones en la vía pública por caída de ramas, cables caídos, postes de luz descalzados y una voladura de techo. “Eso generó un trabajo inicial alrededor de las 18.30, con una alerta por abundante caída de agua y algo de viento en algún sector de Mar del Plata. Eso afectó no solamente a la ciudad de Mar del Plata, sino Balcarce, también Mar Chiquita y General Alvarado”, señaló el funcionario.

Luego de un “descanso” del mal tiempo, las cuadrillas de Defensa Civil debieron actuar por una nueva alerta que duró por dos horas, ocasionando varios reclamos, particularmente en la zona norte de Mar del Plata.

“Hubo una voladura de un techo en el barrio El Casal, y se hizo una intervención nocturna también para ver y verificar que la familia no corra peligro en el sentido de alguna desperfecto eléctrico con el agua y por las filtraciones. Se avisó a Desarrollo Social que le van a hacer una intervención mañana temprano, con un técnico que va a verificar la estructura de la construcción y dar las primeras ayudas económicas, si fuera necesario, o de chapas o alguna cuestión edilicia”, remarcó.

Cómo sigue el clima en Mar del Plata

Este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un miércoles pasado por agua durante las primeras horas de la jornada. Durante la madrugada rige un alerta amarillo por tormentas para Mar del Plata, Miramar, Mar Chiquita y toda la franja central de la Argentina.

El informe del organismo nacional prevé que el área será afectada por tormentas de variada intensidad acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.