Luciano Benavides hizo historia y ganó el Rally Dakar 2026 en una definición épica

El piloto argentino logró la consagración más ajustada de todos los tiempos en motos y metió su nombre en la historia grande del Dakar.

Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos tras una definición que quedará grabada para siempre en la memoria del automovilismo mundial. El salteño del equipo Red Bull KTM Factory Racing logró el triunfo por apenas dos segundos en la clasificación general, el margen más estrecho jamás registrado en la historia de la competencia más dura del planeta.

El Rally Dakar 2026 ofreció un desenlace tan inesperado como emocionante. En la última etapa, disputada sobre un tramo cronometrado de 105 kilómetros en Yanbu, Arabia Saudita, Benavides arrancó la jornada con un panorama adverso: estaba a más de tres minutos del líder, el estadounidense Ricky Brabec, múltiple campeón y gran favorito al título.

Lejos de desesperarse, el argentino apeló a la estrategia, la templanza y un ritmo firme que lo mantuvo siempre competitivo. Benavides cruzó la meta en la segunda posición de la etapa final, un resultado que en principio parecía insuficiente, pero que terminó siendo decisivo para revertir la clasificación general en el momento menos pensado.

El punto de quiebre de la carrera llegó en el kilómetro 98. A tan solo siete kilómetros del final, Ricky Brabec, piloto del equipo Honda Monster Energy y en busca de su tercera corona, cometió un error de navegación determinante. El desvío incorrecto le hizo perder los segundos necesarios para que toda la ventaja acumulada durante semanas se esfumara de manera dramática.

Así, Luciano Benavides no solo consiguió su primer título en el Rally Dakar, sino que también protagonizó una de las definiciones más increíbles de la historia del rally raid. Su consagración en el Dakar 2026 representa un hito para el deporte argentino y confirma al salteño como una de las grandes figuras internacionales de las motos off-road.

El triunfo de Benavides reafirma el enorme presente del motociclismo argentino en el escenario mundial y deja una marca imborrable en el Dakar. Ganar por dos segundos, después de miles de kilómetros de exigencia extrema, es una hazaña que trasciende resultados y ubica a Luciano Benavides en el Olimpo de los grandes campeones.