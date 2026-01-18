SUPLEMENTOS
Trapitos acampaban en una plaza y dormían sobre un monumento

Ocurrió en el centro marplatense. Otro fue aprehendido por efectivos policiales por romper el vidrio de un comercio.

La Patrulla Municipal intervino por otra denuncia hacia cuidacoches. Imagen: MGP.

18 de Enero de 2026 13:15

Por Redacción 0223

PARA 0223

Personal de la Patrulla Municipal detectó en la plaza de Diagonal Alberdi Norte y San Luis, a un grupo de trapitos acampando en la vía pública. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal policial para proceder a la identificación de las mismas.

Desde la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon informaron este domingo que una vez identificados, se labraron las actas por acampe en la vía pública, conforme a la Ordenanza 4.544, artículo 135.

Asimismo, se observó a otro hombre durmiendo sobre el monumento emplazado en el lugar, ante lo cual se procedió también a su identificación y a la confección del acta correspondiente.

Durante el operativo, se presentó una mujer y denunció que el hombre habría ocasionado daños al romper la vidriera de un local comercial ubicado en Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio. Seguidamente, se solicitó la intervención del móvil policial para su traslado a la Comisaría Primera por daños a la propiedad privada.

 

