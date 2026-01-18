Trapitos acampaban en una plaza y dormían sobre un monumento

Personal de la Patrulla Municipal detectó en la plaza de Diagonal Alberdi Norte y San Luis, a un grupo de trapitos acampando en la vía pública. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal policial para proceder a la identificación de las mismas.

Desde la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon informaron este domingo que una vez identificados, se labraron las actas por acampe en la vía pública, conforme a la Ordenanza 4.544, artículo 135.

Asimismo, se observó a otro hombre durmiendo sobre el monumento emplazado en el lugar, ante lo cual se procedió también a su identificación y a la confección del acta correspondiente.

Durante el operativo, se presentó una mujer y denunció que el hombre habría ocasionado daños al romper la vidriera de un local comercial ubicado en Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio. Seguidamente, se solicitó la intervención del móvil policial para su traslado a la Comisaría Primera por daños a la propiedad privada.