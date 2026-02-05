La Patrulla Municipal fue denunciada por golpear a cuidacoches y el Intendente la defendió: "No nos van a correr"

Al igual que durante la gestión de Guillermo Montenegro, la Comisión Provincial por la Memoria denunció el violento accionar de la Patrulla Municipal contra cuidacoches y personas en situación de calle, aunque el intendente Agustín Neme se opuso y adelantó que apelarán.

La medida se repite luego de que el Juzgado de Garantías N°5 de Mar del Plaza hiciera lugar a una nueva acción de hábeas corpus contra el organismo de seguridad y en beneficio de un "trapito" que sufrió lesiones y fue aprehendido en dos procedimientos.

De esta manera, el juez Gabriel Bombini le ratificó al Municipio la sentencia dictada a mediados del año pasado y ordenó una omisión de cualquier tipo de despliegue de operativos por parte de la Patrulla sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, al igual que la sustracción de documentos u objetos personales.

Como impulsó el año anterior, la acción estuvo a cargo del Programa de Monitoreo Territorial de la Violencia Policial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber sido golpeado en dos oportunidades y detenido sin motivo aparente por los agentes municipales.

Por su lado, con un video en redes sociales, el jefe comunal se refirió al procedimiento judicial y justificó al personal municipal al indicar que trabajan para "proteger a los vecinos", al mismo tiempo que recordó que el actual senador de la provincia de Buenos Aires vivió la misma situación.

En ese sentido, expuso que es denunciado "por cuidar a los vecinos de los violentos extorsionadores que amenazan y se adueñan del espacio público", a la vez que aclaró que "en realidad es contra los marplatenses a quienes la Patrulla Municipal protege".

"Estamos hablando de un organismo provincial, financiado con los impuestos de todos los bonaerenses. El dinero que la Provincia destina para financiarlos debería dedicarse a reforzar la seguridad y arreglar Ioma. Los empleados estatales no pueden destinar el tiempo, recursos y dinero público a perseguirnos a quienes estamos del lado del vecino", apuntó.

Continuando el discurso que caracterizaba al anterior mandatario de General Pueyrredon, Neme también incluyó al diputado Juan Grabois en la conversación. "Igual que cuando intentó tomar 140 hectáreas en la primera línea del mar en El Marquesado, piensan que lo público es de ellos. Tomaron, expropiaron, persiguieron y se apropiaron del Estado durante años. La Argentina no terminó como Venezuela gracias al cambio que impulsó Mauricio Macri y profundizó Javier Milei", valoró del ex presidente del Pro y el jefe de Estado.

Por último, el intendente afirmó que "los vecinos eligieron que el Estado los cuide a ellos y no a los chorros", y se mantuvo firme al remarcar que "los trapitos que están en la calle extorsionando y los ocupas de terrenos y casas son delincuentes", con quienes "los chicos que van a la escuela, las madres y las abuelas no tienen por qué convivir".