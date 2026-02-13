Cuidacoches pedía dinero y amenazaba a automovilistas en una zona emblemática de Mar del Plata
Agentes del Municipio intervinieron ante la denuncia de los vecinos. A qué número comunicarse.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una denuncia telefónica motivó la intervención de agentes de la Patrulla Municipal, que debieron solicitar la presencia policial para aprehender a un cuidacoches que tenía una actitud hostil hacia los vecinos.
Según informaron este viernes desde la Municipalidad de General Pueyrredon, el hecho ocurrió en las últimas horas en la esquina de 3 de Febrero y Santiago del Estero, donde se constató la presencia de un “trapito” exigiendo dinero y amenazando a los automovilistas.
Cuando llegaron los agentes, el sujeto “adoptó una conducta agresiva hacia el personal” y se solicitó la intervención policial, procediéndose a la aprehensión y traslado del masculino a la Comisaría Primera.
Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias (223 340 6177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.
