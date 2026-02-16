Desalojaron a dos personas que usurpaban un espacio abandonado en el barrio Santa Mónica

A través de la Secretaría de Seguridad y el Cuerpo de Patrulla Municipal, el Municipio llevó adelante una intervención en el barrio Santa Mónica, donde detectaron ocupaciones irregulares y retiraron a dos personas.

Según informaron, los agentes desalojaron a un hombre y una mujer, a partir de los constantes reclamos vecinales que advertían la usurpación ocurrida en un espacio abandonado.



Mediante esta intervención, la fuerza de seguridad busca, garantizando condiciones de seguridad, convivencia y circulación.Dicha acción fue desarrollada por la, que obtuvo el acompañamiento de personal policial. Desde el Municipio destacaron la relevancia de estos operativos para atender las solicitudes de los vecinos, reducir situaciones de riesgo y promover el uso responsable de los espacios públicos.