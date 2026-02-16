Desalojaron a dos personas que usurpaban un espacio abandonado en el barrio Santa Mónica
La intervención fue realizada por agentes de la Patrulla Municipal en respuesta a reclamos de vecinos y permitió ordenar la situación en el espacio público.
16 de Febrero de 2026 15:12
Por Redacción 0223
A través de la Secretaría de Seguridad y el Cuerpo de Patrulla Municipal, el Municipio llevó adelante una intervención en el barrio Santa Mónica, donde detectaron ocupaciones irregulares y retiraron a dos personas.
Según informaron, los agentes desalojaron a un hombre y una mujer, a partir de los constantes reclamos vecinales que advertían la usurpación ocurrida en un espacio abandonado.
Mediante esta intervención, la fuerza de seguridad busca normalizar la situación en el espacio público, garantizando condiciones de seguridad, convivencia y circulación.
Dicha acción fue desarrollada por la Patrulla Municipal, que obtuvo el acompañamiento de personal policial. Desde el Municipio destacaron la relevancia de estos operativos para atender las solicitudes de los vecinos, reducir situaciones de riesgo y promover el uso responsable de los espacios públicos.
