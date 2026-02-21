El Municipio desalojó y recupero una casa en construcción que era usurpada

Tras reiteradas denuncias de vecinos de la zona de Strobel y Av. Monseñor Zabala, la Municipalidad de General Pueyrredon realizó un operativo para desalojar una construcción que estaba siendo ocupada por personas en situación de calle y que, según señalaron personas del barrio, generaba constantes molestias y situaciones de inseguridad.

El procedimiento fue encabezado por la Patrulla Municipal, con acompañamiento policial. En el lugar desalojaron el inmueble e identificaron a dos hombres, uno de ellos con antecedentes. Ambos fueron retirados del sector.

Como parte del operativo también se llevaron adelante tareas de limpieza y una demolición parcial en el área considerada de mayor conflicto, con el objetivo de evitar que el espacio vuelva a ser utilizado como punto de encuentro.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de intervenciones buscan dar respuesta a los reclamos vecinales y prevenir situaciones de riesgo en los barrios.