Más sectores se se suman al paro general de la CGT: ¿qué pasará con el transporte en Mar del Plata?

Este jueves 19 de febrero la Cámara de Diputados comenzará el debate por la Reforma Laboral y la Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a un paro total de actividades a nivel nacional en rechazo a la ley propuesta por el gobierno.

La medida, que no será con movilización en las calles, es apoyada por distintos sectores vinculados al transporte y se espera que las unidades no salgan a las calles.

En este sentido Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, el gremio que nuclea a los conductores de trenes, ratificó la medida y señaló en diálogo con un medio: "son todos unos mentirosos que nos quieren llevar a la esclavitud y nosotros a la esclavitud no vamos a ir".

El sindicalista aseguró que “está confirmado paro total de actividades sin movilización”, ya que “si el transporte no anda, no se puede movilizar a los compañeros” .

Por otro lado, declaró que si la reforma es aprobada "vendrán por la Ley de Asociaciones Sindicales y por otra Ley de Previsión porque seguramente estarán preparando una batería de leyes en contra de los trabajadores”.

“Nosotros tenemos el derecho de protestar, el derecho de no trabajar, el derecho de parar que nos lo da la Constitución”, continuó.

¿Qué pasará en Mar del Plata?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró el paro total de colectivos a nivel nacional para acompañar la medida. Sin embargo, desde la seccional Mar del Plata señalaron en diálogo con 0223 que su participación está en suspenso "hasta el miércoles porque no nos avisaron nada todavía".

La CGT manifestó su rechazo a una serie de cambios, entre ellos los vinculados a las indemnizaciones, la duración de la jornada laboral, el derecho a huelga y el régimen de vacaciones. También recibió fuertes cuestionamientos el sistema de licencias por enfermedades o accidentes no laborales, que Patricia Bullrich aseguró que van a modificar tras las críticas.

Esta medida trata del cuarto paro general convocado por la central sindical en oposición al gobierno de Javier Milei.