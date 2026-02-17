SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Investigación

Aberrante: encontraron muerta a una mujer en su casa tras 15 días sin noticias

El hecho ocurrió en Rawson y Olazábal. La Fiscalía trabaja junto a la Policía para determinar los causales de muerte.

Efectivos de la Comisaría 2da encontraron el cuerpo sin vida (Foto: archivo)

17 de Febrero de 2026 18:45

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una mujer mayor fue encontrada sin vida este martes por la tarde en una vivienda ubicada Rawson y Olazábal, en el barrio Plaza Peralta Ramos de Mar del Plata.

Fuentes oficiales le confirmaron a 0223 que personal policial de la Comisaría 2da ingresó al domicilio en horas de la tarde y encontró a la señora sin signos vitales. 

Vecinos del barrio señalaron que hacía aproximadamente 15 días que no la veían, lo que generó preocupación. 

La fiscalía trabaja junto a los efectivos de la Policía Científica para determinar los causales de muerte, aunque se sospecha que fue por causas naturales.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar