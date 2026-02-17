Aberrante: encontraron muerta a una mujer en su casa tras 15 días sin noticias

Efectivos de la Comisaría 2da encontraron el cuerpo sin vida (Foto: archivo)

Una mujer mayor fue encontrada sin vida este martes por la tarde en una vivienda ubicada Rawson y Olazábal, en el barrio Plaza Peralta Ramos de Mar del Plata.

Fuentes oficiales le confirmaron a 0223 que personal policial de la Comisaría 2da ingresó al domicilio en horas de la tarde y encontró a la señora sin signos vitales.

Vecinos del barrio señalaron que hacía aproximadamente 15 días que no la veían, lo que generó preocupación.

La fiscalía trabaja junto a los efectivos de la Policía Científica para determinar los causales de muerte, aunque se sospecha que fue por causas naturales.