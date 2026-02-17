"Están dejando morir a mi esposa": atroz denuncia contra una clínica de Mar del Plata

Dolor e impotencia se mezclan dentro de la cabeza de .... que atraviesa sus días entre la clínica donde está internada su esposa y la casa donde su hijita espera novedades. Sucede que lo que era una simple consulta terminó en un diagnóstico trágico para su pareja.

La denuncia pública hacia la Clínica Belgrano fue dada a conocer este fin de semana con una carta que envió el vecino a 0223. Allí narró con mucho detalle el calvario que padece luego de que su mujer fuera diagnosticada con cáncer de útero.

De acuerdo al testimonio enviado a este medio, la paciente fue tratada inicialmente por un oncólogo quien le habría indicado un esquema de quimioterapia, rayoterapia y braquiterapia, que definió como “corto pero agresivo”. Tras finalizar el tratamiento, según relata su esposo, el médico les comunicó que “la enfermedad ya no existía” y que solo se observaba un quiste, por lo que indicó rayoterapia adicional y recomendó consultar con una ginecóloga para evaluar la extracción de ovarios como medida preventiva.

"Posteriormente, la obra social nos derivó con una ginecóloga que consideró que no era necesaria la cirugía porque el cáncer ya no estaba presente", detalló.

Tiempo después, la mujer comenzó a presentar un grave cuadro clínico que incluyó vómitos con materia fecal. Fue internada en la Clínica Belgrano con diagnóstico de obstrucción intestinal, que "se atribuyó a secuelas del tratamiento oncológico", según expresó ...

"Estuvo tres días y nos dieron el alta pero sólo 48 horas después se volvió a descomponer. La volvimos a llevar a la clínica y le programaron una cirugía donde le quitaron dos partes de intestinos. Al terminar, el cirujano me informó que la operación había salido bien y que se había encontrado a una mujer joven y fuerte que se tenía que recuperar", subrayó el marido.

Sin embargo, días después el cuadro se agravó. Según la denuncia, la paciente desarrolló una peritonitis plástica producto de una fuga intestinal, que el marido atribuye a una negligencia quirúrgica por la colocación incorrecta de una grampa: la mujer debió ser reintervenida de urgencia.

"El mismo cirujano en la puerta del quirófano me dijo que me haga la idea de que podría no resistir la operación. Le pedí explcaciones de por qué pasamos de un cuadro de una mujer joven y fuerte a que se vaya a morir en el quirófano y recibí como respuesta que no había evolucionado bien de la cirugía, ocultándome la peritonitis plástica debido a su negligencia", contó el marido.

El denunciante sostiene que nunca le informaron inicialmente que la complicación . También aseguró haber atravesado situaciones de presunto abandono y maltrato dentro del centro de salud, incluyendo demoras en la atención, ausencia de un kinesiólogo asignado y un episodio de agresión verbal por parte de una enfermera en terapia intensiva.

Reclamo y pedido de respuestas

El hombre cuestiona además por qué no se habría extraído el tumor en la primera intervención quirúrgica y reclama que se agoten las instancias médicas para intentar salvar la vida de su esposa, quien actualmente, según indicó, permanece internada en estado delicado. "La están dejando morir", narró a 0223, fesgarrado.

“Decirle a nuestra hija de 12 años que su mamá murió sería romperle la infancia. Es irreparable”, expresó en el mensaje, previo a realizar la denuncia en el Ministerio Público Fiscal.