Randall’s presenta “En la Madrugada”, el primer adelanto de su nueva etapa en español

Randall’s lanzó “En la Madrugada”, su nuevo corte y primer paso de una etapa renovada en la carrera de la banda marplatense. La canción marca el inicio de un ciclo pop, fresco y divertido, con composiciones en español pensadas para fortalecer el vínculo con el público y sumar nuevos oyentes.

“En la Madrugada” es la primera de siete canciones que la banda irá publicando y que, a futuro, conformarán el primer disco de Randall’s en español. El cambio de idioma responde a la búsqueda de una mayor cercanía y complicidad con la gente, tanto en los shows como en la escucha cotidiana.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Benja Gag, con una estética moderna y descontracturada, donde se destaca la presencia de cada uno de los integrantes y el espíritu lúdico de esta nueva etapa.

Randall’s mantiene la formación que viene trabajando desde “Same Thing”, su último álbum: Franco Scapellato (voz y guitarra), Juan Pablo Guzmán (teclados), Franco Guzmán (batería) y Marcos Arrieta (bajo). Tras un largo proceso de producción junto a Larry Prod, la banda presenta un sonido que evoluciona sin perder su esencia.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.