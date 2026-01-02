Randall’s presenta “En la Madrugada”, el primer adelanto de su nueva etapa en español
El nuevo trabajo de la banda ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Randall’s lanzó “En la Madrugada”, su nuevo corte y primer paso de una etapa renovada en la carrera de la banda marplatense. La canción marca el inicio de un ciclo pop, fresco y divertido, con composiciones en español pensadas para fortalecer el vínculo con el público y sumar nuevos oyentes.
“En la Madrugada” es la primera de siete canciones que la banda irá publicando y que, a futuro, conformarán el primer disco de Randall’s en español. El cambio de idioma responde a la búsqueda de una mayor cercanía y complicidad con la gente, tanto en los shows como en la escucha cotidiana.
El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Benja Gag, con una estética moderna y descontracturada, donde se destaca la presencia de cada uno de los integrantes y el espíritu lúdico de esta nueva etapa.
Randall’s mantiene la formación que viene trabajando desde “Same Thing”, su último álbum: Franco Scapellato (voz y guitarra), Juan Pablo Guzmán (teclados), Franco Guzmán (batería) y Marcos Arrieta (bajo). Tras un largo proceso de producción junto a Larry Prod, la banda presenta un sonido que evoluciona sin perder su esencia.
La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
