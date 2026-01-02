Anuncian una modificación en la recolección de residuos y limpieza de playas: qué barrios serán los afectados

El cronograma de recolección de residuos y limpieza de barrios fue informado por el municipio. Foto: 0223.

Desde el Municipio dieron a conocer que, en algunos barrios, aumentará la frecuencia de recolección de residuos mientras que en otros, se modificará el horario. A su vez, la limpieza de playas públicas pasará a tener una frecuencia diaria y el camión reforzará la limpieza de espacios públicos y de mayor concurrencia de residentes y turistas.

Continuando con una política que se desarrolla año tras año de cara a la temporada estival, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), ampliará la frecuencia de los servicios de recolección de residuos e higiene urbana en distintos puntos de la ciudad.

A partir del 1 de enero, las playas públicas —es decir, aquellas sin concesión privada— cuentan con una frecuencia diaria de rastrillado y limpieza de arena mediante tractor.

Asimismo, en los barrios de la zona sur se incrementa la recolección domiciliaria, que pasa de tres a seis veces por semana, en el sector comprendido entre Barranca de los Lobos y San Eduardo del Mar.

Desde el Emsur también señalaron que durante el verano se modifican los horarios habituales de recolección en algunas zonas de la ciudad. En este sentido, el recorrido comprendido entre Colón y Luro y de Champagnat a Arturo Alió, al igual que las calles Bernardo de Irigoyen, Alem y Aristóbulo del Valle —desde Almafuerte hasta la costa— pasa de recolección nocturna a diurna.

Por el contrario, en el sector delimitado entre Libertad y Luro y de 180 a 188, la recolección cambia de diurna a nocturna durante la temporada de verano. En tanto, en el barrio Santa Celina, desde el 2 de enero y hasta el 15 de marzo, la recolección domiciliaria se realiza los días lunes, miércoles y viernes.

Hidrolavado de espacios públicos

En relación con el aseo de los espacios públicos, las cuadrillas del camión vactor continúan recorriendo la ciudad realizando tareas de hidrolavado en sectores de alta concurrencia, como las recovas de la Rambla, la rotonda del Golf, el skatepark, la Diagonal Pueyrredon y centros comerciales, plazas y paseos, entre otros puntos estratégicos, con un refuerzo de la frecuencia en las áreas consideradas críticas.

Asimismo, el lavado de aceras en la zona costera y en la peatonal San Martín, que habitualmente se realiza tres veces por semana, pasa a tener frecuencia diaria en el tramo comprendido entre Constitución y la rotonda del Golf.

Limpieza de playas

Desde el 1 de enero, la limpieza y el filtrado de arena en las playas públicas se realizan de manera diaria. Alrededor de las 4 de la mañana, dos máquinas cribadoras comienzan las tareas de rastrillado, levantando la arena y removiéndola mediante un sistema de rodillos recubiertos por una malla metálica que permite separar residuos como botellas plásticas, tapitas, hojas, ramas y colillas de cigarrillos, entre otros desechos.

El circuito de limpieza se extiende desde la playa del Puerto hasta Bristol y Popular, y desde el sector lindero a Alfonsina hasta Beltrán y la costa, exclusivamente en aquellos espacios que no se encuentren bajo administración privada.

Los cambios se dan por el verano e incluyen a distintas zonas de la ciudad.

Por último, las bolsas de los cestos de residuos ubicados en la arena pública —dispuestos cada 50 metros, conforme al pliego de Higiene Urbana— se recambian en dos turnos diarios: matutino y vespertino.

En el caso de los balnearios privados, los concesionarios deben hacerse cargo de la higienización de los espacios de sombra, recreativos y comerciales, así como del sector público comprendido en la concesión. Para ello, deben contratar un servicio diferenciado de recolección de residuos y garantizar la correcta disponibilidad y condiciones de aseo de los cestos.